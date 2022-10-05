Поздравление председателя думы Владивостока с Днем учителя

Андрей Брик. Фото: Дума Владивостока

Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда!

От имени депутатов думы города Владивостока поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!

Педагогический труд пользуется заслуженным уважением в обществе. Именно вы стоите у истоков становления личности: даете своим ученикам знания, учите их самостоятельно мыслить, брать на себя ответственность, быть патриотами своей Родины.

Храня верность традициям российского образования, вы идете в ногу со временем, широко используя в образовательном процессе новые технологии обучения, учебные программы, образовательные стандарты. Профессиональные заслуги многих из вас отмечены государственными наградами, почетными званиями, высокими квалификационными категориями.

Благодарю вас за подвижнический труд, энтузиазм, огромную самоотдачу. Особые слова признательности ветеранам за вклад в формирование интеллектуального потенциала нашего города, края, страны, преданность профессии.

Развитие образования - всегда было и остается одним из главных приоритетов Думы города Владивостока. Почти половина бюджета Владивостокского городского округа направляется на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, строительство новых школ, детских садов, обеспечение их безопасности, повышение квалификации педагогов, социальную поддержку молодых учителей. Депутаты Думы постоянно взаимодействуют с образовательными учреждениями на своих избирательных округах, оказывают помощь в решении актуальных вопросов.

Дорогие педагоги! Желаю вам плодотворной работы, профессиональных достижений, воплощения в жизнь намеченных планов, крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!

С праздником!

Председатель думы города Владивостока Андрей Брик

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