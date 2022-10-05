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Владивосток5 октября 2022 6:48

Пассажиры самолета чуть не поседели от страха за полчаса до посадки во Владивостоке

Сильная тряска на борту стала причиной паники многих людей
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Паника охватила людей на борту самолета, который летел во Владивосток

Паника охватила людей на борту самолета, который летел во Владивосток

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самолет, летевший по рейсу Новосибирск – Владивосток, попал в зону турбулентности. По словам пассажиров, не только крылья, но и кабину воздушного судна начало трясти. Таким образом, полет надолго запомнится людям паникой взрослых и плачем детей.

Многие из присутствующих на борту ранее попадали в зоны турбулентности, но с таким шоком столкнулись впервые. Некоторым казалось, что самолет периодами начинал резко падать. Произошло все за полчаса до посадки. Несмотря на уговоры персонала успокоиться и оставаться на своих местах, пассажиры кричали, рыдали и молились в воздухе, пишут в социальных сетях. Стоит отметить, что, не смотря на все происходящее, пилот справился с управлением, а успешная посадка произошла в аэропорту имени Арсеньева.

Редакция связалась с сотрудниками аэропорта, чтобы выяснить все детали происходящего.

– Рейс выполнялся в штатном режиме. За более подробной информацией обращайтесь в авиакомпанию, которая выполняла данный рейс, – сообщили в пресс-службе.

Стоит отметить, что по маршруту Новосибирск – Владивосток рейсы выполняет только компания S7 Airlines. Журналист отправил в авиакомпанию официальный запрос, чтобы узнать подробности.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что самолет, летевший из Москвы на Камчатку, экстренно сел в Нижневартовске из-за ЧП на борту. У одной из пассажирок возникли проблемы с дыханием.

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