Пассажиры самолета чуть не поседели от страха за полчаса до посадки во Владивостоке

Паника охватила людей на борту самолета, который летел во Владивосток Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самолет, летевший по рейсу Новосибирск – Владивосток, попал в зону турбулентности. По словам пассажиров, не только крылья, но и кабину воздушного судна начало трясти. Таким образом, полет надолго запомнится людям паникой взрослых и плачем детей.

Многие из присутствующих на борту ранее попадали в зоны турбулентности, но с таким шоком столкнулись впервые. Некоторым казалось, что самолет периодами начинал резко падать. Произошло все за полчаса до посадки. Несмотря на уговоры персонала успокоиться и оставаться на своих местах, пассажиры кричали, рыдали и молились в воздухе, пишут в социальных сетях. Стоит отметить, что, не смотря на все происходящее, пилот справился с управлением, а успешная посадка произошла в аэропорту имени Арсеньева.

Редакция связалась с сотрудниками аэропорта, чтобы выяснить все детали происходящего.

– Рейс выполнялся в штатном режиме. За более подробной информацией обращайтесь в авиакомпанию, которая выполняла данный рейс, – сообщили в пресс-службе.

Стоит отметить, что по маршруту Новосибирск – Владивосток рейсы выполняет только компания S7 Airlines. Журналист отправил в авиакомпанию официальный запрос, чтобы узнать подробности.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что самолет, летевший из Москвы на Камчатку, экстренно сел в Нижневартовске из-за ЧП на борту. У одной из пассажирок возникли проблемы с дыханием.

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