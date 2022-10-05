Свои слова злоумышленник мотивировал «голосами в голове». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На почты приморских СМИ и вузов Владивостока поступило письмо о минировании. В редакции ИА PrimaMedia «Комсомолке» рассказали, что сигнал пришел на их почтовый ящик утром, 5 октября. Информацию подтвердили в Дальневосточном федеральном университете и в мэрии.

– Мои требования – это закрыть все университеты города Владивосток на 2 недели, – гласит в сообщении.

Свои слова злоумышленник мотивировал «голосами в голове», которые говорят ему, что он «бог».

В пресс-службе ДВФУ рассказали, что письмо действительно было.

– Они поступают довольно регулярно. Наша служба безопасности вместе с силовыми структурами их всегда оперативно отрабатывает, но сегодня, как и в предыдущие разы, оказалось, что тревога ложная.

Как уточнили работники пресс-службы, сообщение могло быть просто чьей-то злой шуткой.

– Сказать, что это студент пошутил – я не могу, полной информации пока нет.

Информация пришла и на ящик администрации Владивостока. «Мэрия работает в обычном режиме», – пояснили в пресс-службе. Также инцидент находится на контроле полиции.

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