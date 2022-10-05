Врио военкома обратился к жителям. Фото: принтскрин видео, социальные сети

Врио военкома Кавалеровского и Ольгинского муниципалитетов Приморья полковник Андрей Ткадлец опроверг очередной фейк, связанный со специальной военной операцией на Украине. Видеобращение комиссара появилось в сети.

– Жители Ольгинского мунокруга и Кавалеровского муниципального района, сейчас ходит большое количество слухов о гибели наших земляков на Украине. В военкомат не поступала информация о смерти жителей указанных муниципалитетов. Прошу сохранять спокойствие, – сказал Андрей Ткадлец.

Напомним, новый «удар» фейковой информации может быть связан с объявлением частичной мобилизации. О нарушениях этого процесса можно сообщить на горячую линию 122, а расследованием инцидентов занимается специальная комиссия, созданная в Приморском крае.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что утвержден предельный возраст жителей, подлежащих призыву по частичной мобилизации. Условия солдат запаса в частях проверил губернатор Приморья.

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