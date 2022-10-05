Во Владивостоке вручили награды лучшим учителям Приморского края

5 октября в России отмечают День учителя. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Церемония награждения лучших учителей и воспитателей Приморья прошла 4 октября в честь Д учителя. С праздником учителей поздравил губернатор региона Олег Кожемяко. Также за большой вклад в образовательный процесс лучшим педагогам края вручили почетные грамоты и благодарности, ими стали воспитатели и учителя из Уссурийска, Находки, Владивостока, Артема и Кавалерово.

Олег Кожемяко лично вручил награды учителям. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Награды от мэра Владивостока Константина Шестакова получили директор школы №1 села Вольно-Надеждинское Ирине Снарской, заместителю директора по учебно-воспитательной работе школы №7 «Эдельвейс» Находки Марии Залегай, главный специалист первого разряда отдела дошкольного образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Юлии Федоровой.

Торжественное мероприятие прошло в правительстве Приморья. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Благодарности получили заведующая детским садом №31 поселка Новый Надеждинского района Евгения Гудименко, заведующая детским садом №19 поселка Новый Прасковья Матафонова, учитель школы Партизанского муниципального района Юлия Ионова, учитель школы села Фроловка Партизанского муниципального района Вера Каменева.

Олег Кожемяко отметил, что педагог очень важная профессия в жизни каждого человека.

– Вы все делаете большое дело, воспитывая нашу молодежь, отправляя ее в непростую взрослую жизнь убежденными в своей правоте и знаниях, а затем – сопровождая своих учеников в течение многих лет, – обратился к учителям губернатор.

Сегодня в Приморье работает более 20 тысяч педагогов. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

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