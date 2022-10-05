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Владивосток5 октября 2022 2:46

Мэр Владивостока лично поздравил жительницу города с новосельем и вручил ключи от квартиры

Девушка получила свое гнездышко по программе обеспечения жильем сирот
Екатерина ТИХАЯ
Надежда Салисова.

Надежда Салисова.

Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

22-летняя Надежда Салисова продолжительное время ждала новенькую квартиру, которая положена ей, как участнице программы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И вот совсем недавно ожидание девушки оправдалось – ключи от жилья во Владивостоке Надежде вручил лично мэр Константин Шестаков. Также на новоселье был и прокурор города Иван Иванов. Теперь студентка Владивостокского базового медицинского колледжа вместе со своей маленькой дочкой будут жить на Шилкинской.

Ключи от квартиры вручил лично глава города.

Ключи от квартиры вручил лично глава города.

Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Рядом с домом есть все необходимое для семьи – детский сад, школа, детская и взрослая поликлиники. А еще в шаговой доступности оказалось одно из любимых пространств жителей дальневосточной столицы – Нагорный парк, где совсем скоро закончат вторую очередь строительства.

Сама квартира со свежим ремонтом, есть сантехника и кухонная плита. Надя говорит, что они с малышкой переедут сюда совсем скоро.

В квартире свежий ремонт, сантехника, плита.

В квартире свежий ремонт, сантехника, плита.

Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

– Собственное жилье – это надежный фундамент для счастливой семейной жизни и, что тоже немаловажно, профессионального роста. Искренне желаю, чтобы в вашем новом доме всегда царили радость и счастье, – поздравил с новосельем Надежду Константин Шестаков.

Напомним, с 2019 года квартиры детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляют муниципалитеты. За это время обладателями жилья во Владивостоке стали более 50 граждан, относящихся к этой категории.

Жилье передается по договору социального найма и становится собственностью через пять лет.

Приятное дополнение – балкон.

Приятное дополнение – балкон.

Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

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