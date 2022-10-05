Мэр Владивостока лично поздравил жительницу города с новосельем и вручил ключи от квартиры

Надежда Салисова. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

22-летняя Надежда Салисова продолжительное время ждала новенькую квартиру, которая положена ей, как участнице программы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И вот совсем недавно ожидание девушки оправдалось – ключи от жилья во Владивостоке Надежде вручил лично мэр Константин Шестаков. Также на новоселье был и прокурор города Иван Иванов. Теперь студентка Владивостокского базового медицинского колледжа вместе со своей маленькой дочкой будут жить на Шилкинской.

Ключи от квартиры вручил лично глава города. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Рядом с домом есть все необходимое для семьи – детский сад, школа, детская и взрослая поликлиники. А еще в шаговой доступности оказалось одно из любимых пространств жителей дальневосточной столицы – Нагорный парк, где совсем скоро закончат вторую очередь строительства.

Сама квартира со свежим ремонтом, есть сантехника и кухонная плита. Надя говорит, что они с малышкой переедут сюда совсем скоро.

В квартире свежий ремонт, сантехника, плита. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

– Собственное жилье – это надежный фундамент для счастливой семейной жизни и, что тоже немаловажно, профессионального роста. Искренне желаю, чтобы в вашем новом доме всегда царили радость и счастье, – поздравил с новосельем Надежду Константин Шестаков.

Напомним, с 2019 года квартиры детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляют муниципалитеты. За это время обладателями жилья во Владивостоке стали более 50 граждан, относящихся к этой категории.

Жилье передается по договору социального найма и становится собственностью через пять лет.

Приятное дополнение – балкон. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

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