В 2022 году ДРСК установит более 6000 птицезащитных устройств

ПЗУ помогают уберечь птиц, в том числе, редких и краснокнижных, от поражения электрическим током и обеспечивают защиту энергообъектов. Фото: АО «ДРСК»

Специалисты Приморских электрических сетей (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) завершили установку 90 птицезащитных устройств (ПЗУ) на ВЛ-110 кВ «Петровичи-Вадимовка», расположенной в Хорольском муниципальном округе.

Всего до конца этого года в распределительных сетях ДРСК будет установлено почти 6,5 тысяч птицезащитных устройств (ПЗУ) и систем усиления изоляции. ПЗУ помогают уберечь птиц, в том числе, редких и краснокнижных, от поражения электрическим током и обеспечивают защиту энергообъектов, что снижает риск возникновения нештатных ситуаций. Птицезащитные устройства устанавливаются во всех регионах присутствия компании: в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автономной области и на юге Якутии.

Установка ПЗУ в компании идет согласно специальной целевой программе, которая действует в ДРСК уже третий год. Так с 2020 года в распределительных сетях ДРСК специалисты уже установили более 13 тысяч птицезащитных устройств на общую сумму более 47 миллионов рублей.

Программа начала действовать в 2020 году, именно тогда энергетики ДРСК зафиксировали рост количества нештатных ситуаций из-за воздействия птиц. Это было связано со значительным увеличением популяции краснокнижных птиц на территориях ответственности компании. Целевая программа была разработана в ДРСК на основании информации Амурского филиала Всемирного фонда природы (WWF) о местах гнездования птиц, занесенных в Красную книгу. Наиболее уязвимыми из-за больших размахов крыльев являются крупные птицы: аисты, цапли и журавли. В связи с этим устройства монтируются на участках ЛЭП, где наиболее вероятно появление именно этих птиц.

Всего в рамках целевой программы ДРСК с 2020 по 2024 годы энергетики направят более 160 миллионов рублей на закупку, изготовление и установку почти 30 тысяч птицезащитных устройств.

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