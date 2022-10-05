Энергетики приморского филиала ДРСК завершают подготовку к зиме

Для выполнения комплекса мероприятий направлено более 410 миллионов рублей. Фото: АО «ДРСК»

Специалисты Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) завершают основные мероприятия ремонтной программы в рамках подготовки энергооборудования к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годах. Для выполнения комплекса мероприятий направлено более 410 миллионов рублей.

С начала года энергетики филиала выполнили ремонт ВЛ 0,4-110 кВ общей протяженностью более 800 километров, также было расчищено порядка 1100 гектаров просек воздушных линий электропередачи. Работы по чистке просеки выполняются, как механическим, так и ручным способом. В настоящее время продолжаются работы по расчистке просек воздушных линий электропередачи 110 кВ Глубинная-Восток-2, Новицкое-Тайфун, Хороль-Приозерная, К-Богополь-Ракушка, Давыдовка-Барабаш-Славянка. Приведение в надлежащее состояние просек воздушных линий электропередачи снижает уровень аварийности в сетях от природных факторов, повышает надежность электроснабжения потребителей и создает безопасные условия для эксплуатации электросетей.

Кроме этого, в рамках ремонтной программы на энергообъектах филиала выполнена замена более 2400 поврежденных изоляторов, более 900 опор и 10 километров грозозащитного троса, ремонт 273 выключателей.

Стоит отметить, что часть запланированных мероприятий ремонтной компании приморского филиала ДРСК проводится в рамках программы Модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморья (МиРЭК). Цель программы – повышение надежности электроснабжения потребителей, обновление объектов сетевой инфраструктуры и их максимальная защита от воздействий экстремальных погодных явлений.

Выполнение ежегодной ремонтной программы является залогом содержания объектов электросетевого хозяйства в надлежащем техническом состоянии, что позволяет обеспечить надежным и качественным электроснабжением жителей Приморского края, а также минимизировать риск развития аварийных ситуаций в случае неблагоприятных погодных условий.

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