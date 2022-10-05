Условия парковки в центре Владивостока настолько суровые, что люди «повырывали» бетонные блоки

Многокилограммовые желтые блоки лежат на зеленых клумбах. Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

В центе Владивостока в районе Краснознамённого переулка автомобилисты «голыми руками» оттащили бетонные блоки. Они убрали тяжелые ограждения на клумбы, чтобы припарковать свои машины. Об этом «Комсомольской правде – Владивосток» рассказали очевидцы.

На снимках видно, как многокилограммовые желтые блоки лежат на зеленых клумбах по обе стороны переулка. На местах, где раньше парковка была ограничена, теперь стоит вереница автомобилей.

Раньше всегда на этом участке стояли желтые ограждение. Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

– Раньше всегда на этом участке стояли желтые ограждение. Удивительно, что приморцы собственными руками взяли и убрали эти объекты, ведь они довольно тяжелые.

Редакция обратилась в мэрию Владивостока за комментарием.

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