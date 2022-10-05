Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток5 октября 2022 8:17

Условия парковки в центре Владивостока настолько суровые, что люди «повырывали» бетонные блоки

Теперь здесь снова стоят автомобили
Роман КИРИЛКИН
Многокилограммовые желтые блоки лежат на зеленых клумбах.

Многокилограммовые желтые блоки лежат на зеленых клумбах.

Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

В центе Владивостока в районе Краснознамённого переулка автомобилисты «голыми руками» оттащили бетонные блоки. Они убрали тяжелые ограждения на клумбы, чтобы припарковать свои машины. Об этом «Комсомольской правде – Владивосток» рассказали очевидцы.

На снимках видно, как многокилограммовые желтые блоки лежат на зеленых клумбах по обе стороны переулка. На местах, где раньше парковка была ограничена, теперь стоит вереница автомобилей.

Раньше всегда на этом участке стояли желтые ограждение.

Раньше всегда на этом участке стояли желтые ограждение.

Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

– Раньше всегда на этом участке стояли желтые ограждение. Удивительно, что приморцы собственными руками взяли и убрали эти объекты, ведь они довольно тяжелые.

Редакция обратилась в мэрию Владивостока за комментарием.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.