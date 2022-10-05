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Владивосток5 октября 2022 8:31

Новая школа появится в скором времени на Патрокле

Мэр Владивостока отправился на стройку и проконтролировал ход работ
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Мэр Владивостока контролирует строительство школы в микрорайоне Патрокл.

Мэр Владивостока контролирует строительство школы в микрорайоне Патрокл.

Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

До конца 2022 года в микрорайоне Патрокл появится два этажа новой школы. К 5 октября рабочие не только провели бетонирование плит перекрытия технического этажа, но и собирали металлический каркас для строительства второго корпуса. Работают на объекте 92 профессионалов. Мэр Владивостока Константин Шестаков посетил место будущей школы и дал особые поручения, которые помогут ускорить темп строительства.

Одним из таких поручений стало увеличение количества техники и специалистов. Таким образом, возводить школу будут 120 человек.

– Все работы в графике, есть даже небольшое опережение. Спасибо жителям, что относятся к стройке с пониманием и помогают нам контролировать сроки, – отметил глава города.

Несмотря на большую загруженность, рабочие действуют строго по плану. На участок уже завезен башенный кран. Теперь для него готовят бетонное основание. После начнется планировка территории, обустройство проездов и инженерных коммуникаций. Для этих работ также будет выделено специальное оборудование.

По поручению Константина Шестакова количество специалистов на объекте будет увеличено.

По поручению Константина Шестакова количество специалистов на объекте будет увеличено.

Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Будущая школа откроет двери для 1275 детей. Помимо новых учебных классов школьников ожидает современная библиотека, кинотеатр, бассейн и спортзал. Стоит отметить, что особенностью учебного заведения станет эксплуатируемая кровля.

Количество учебных мест увеличится в микрорайоне Патрокл благодаря национальному проекту «Образование». Ранее в жилом районе завершилось строительство двух современных детских садов. Оба уже успешно работают и принимают около 500 малышей.

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