Новая школа появится в скором времени на Патрокле

Мэр Владивостока контролирует строительство школы в микрорайоне Патрокл. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

До конца 2022 года в микрорайоне Патрокл появится два этажа новой школы. К 5 октября рабочие не только провели бетонирование плит перекрытия технического этажа, но и собирали металлический каркас для строительства второго корпуса. Работают на объекте 92 профессионалов. Мэр Владивостока Константин Шестаков посетил место будущей школы и дал особые поручения, которые помогут ускорить темп строительства.

Одним из таких поручений стало увеличение количества техники и специалистов. Таким образом, возводить школу будут 120 человек.

– Все работы в графике, есть даже небольшое опережение. Спасибо жителям, что относятся к стройке с пониманием и помогают нам контролировать сроки, – отметил глава города.

Несмотря на большую загруженность, рабочие действуют строго по плану. На участок уже завезен башенный кран. Теперь для него готовят бетонное основание. После начнется планировка территории, обустройство проездов и инженерных коммуникаций. Для этих работ также будет выделено специальное оборудование.

По поручению Константина Шестакова количество специалистов на объекте будет увеличено. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Будущая школа откроет двери для 1275 детей. Помимо новых учебных классов школьников ожидает современная библиотека, кинотеатр, бассейн и спортзал. Стоит отметить, что особенностью учебного заведения станет эксплуатируемая кровля.

Количество учебных мест увеличится в микрорайоне Патрокл благодаря национальному проекту «Образование». Ранее в жилом районе завершилось строительство двух современных детских садов. Оба уже успешно работают и принимают около 500 малышей.

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