В Приморье мстительный мужчина по ошибке сжег автомобили незнакомцев

Машина Nissan Juke сгорела полностью. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Сразу два автомобиля сгорели в Уссурийске, две местные жительницы 27 и 45 лет написали заявления в полицию. Как рассказали в пресс-службе УМВД Приморья, женщины припарковали свои Nissan Juke и Subaru XV возле дома на Комсомольской, но утром они проснулись из-за пожарных.

Огонь серьезно повредил Subaru XV, но больше всего не повезло автомобилю Nissan Juke, который выгорел полностью. Специалисты следственно-оперативной группы полиции опросили очевидцев, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и смогли найти человека, который устроил поджог. Нарушителем оказался ранее судимый 35-летний житель города.

Мужчина рассказал полицейским, как все случилось. Он встретил своего знакомого, с которым у него был давний конфликт, и решил напакостить. Узнав, что недруг ездит на Nissan Juke, бывший заключенный пришел к его дому и поджог машину. Только вот оказалось, что он перепутал автомобили.

Приморец хотел отомстить знакомому, с которым у него был конфликт. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Специалисты завели уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога), теперь приморцу грозят либо исправительные работы, либо лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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