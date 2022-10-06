«Динамо – Владивосток» одержало победу над «СКА-Хабаровск» в Кубке России

Сейчас «Динамо» готовится к домашним матчам первенства Второй лиги. Фото: ФК «Динамо – Владивосток».

Футбольный клуб «Динамо» обыграл команду «СКА-Хабаровск» на матче Кубка России во Владивостоке. Посмотреть на соревнования и поболеть за спортсменов пришли больше 1000 зрителей.

На состязание участники прилетели с выезда, поэтому на подготовку времени практически не было. Инициатива переходила от одной команде к другой, но во второй половине матча владивостокские ребята смогли взять верх над соперниками. На 74-й минуте мяч в ворота противников забил Никита Сергеев. Со счетом 1:0 «Динамо» одержало победу в четвертом раунде Кубка России.

Теперь команда приморской столицы ждет жеребьевки пятого раунда ФОНБЕТ Кубка России и готовится к важнейшим домашним матчам первенства Второй лиги.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» публиковала календарь домашних игр футбольного клуба «Динамо».

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