Может, родители узнают детей: во Владивостоке малолетние хулиганы испортили городское имущество

Пострадали павильоны на «Авангарде» и «Гайдамаке». Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке два подростка испортили сенсорный экран «умных» остановок. Поступок школьников попал на камеры видеонаблюдения.

Произошло все в остановочных павильонах на «Авангарде» и «Гайдамаке». Озираясь по сторонам и проверяя, есть ли кто рядом, один из подростков подходит к сенсорному экрану. Спустя несколько секунд его товарищ протягивает нечто похожее на маленький молоточек. Этим предметом юноша несколько раз стучит по стеклу, от чего оно трескается и падает на землю. Совершив свои темные делишки, парни убегают.

Поиском юных хулиганов теперь займется полиция, администрация уже подала заявление.

Остановки в приморской столице не первый раз страдают из-за местных жителей. Весной этого года мужчина изуродовал павильон на «Дальзаводе». Задержанный мужчина извинился за свой поступок. Летом стало известно, что он пойдет под суд.

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