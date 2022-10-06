Лотосы и женьшень кисти юных приморцев украсят выставку в галерее «Артэтаж»

Выставка продлится с 21 октября по 13 ноября. Фото: Дарья НАУМЕЦ

МТС объявляет о подведении итогов регионального этапа творческого конкурса «Третьяковская галерея-online», проводимого в рамках всероссийского благотворительного проекта «Поколение М». Работы юных приморских художников украсят выставку, которая пройдет во Владивостоке в галерее «Артэтаж».

Региональный этап конкурса проходил в Приморье с 25 апреля по 15 сентября. Для участия необходимо было создать один или несколько рисунков цветов, трав и других растений, которые можно встретить на территории Приморского края, и загрузить фото или скан работы на сайт «Поколения М». Чтобы получить более полное представление о жанре ботанической иллюстрации, МТС организовала для ребят серию мастер-классов от приморских художников. Также юные живописцы обучались художественному мастерству с помощью размещенных на сайте «Поколения М» видеоуроков.

Всего юные приморцы представили на конкурс «Поколение М. Третьяковская галерея-online» около 70 работ. Ребята нарисовали растения, встречающиеся на территории Приморского края, в том числе эндемики. Самыми популярными растениями, изображенными на конкурсных рисунках, стали женьшень и лотос Комарова, а самой востребованной техникой — акварельная живопись. Рекордсменом по количеству представленных на конкурс работ оказались художественная школа №1 из Находки, а также студии «Абракадабра» и «Капелька» из Владивостока.

Присланные на региональный этап конкурса работы оценивало жюри, в состав которого вошли представители Приморской картинной галереи, художники и творческая группа проекта «Поколение М».

Эксперты конкурса отобрали 25 лучших рисунков, особенно отметив иллюстрации Дины Лут, Ани Жуковской, Алины Сырцовой и Таисии Беспаловой. Отобранные жюри работы можно будет увидеть в галерее «Артэтаж» с 21 октября по 13 ноября, вход свободный.

Все работы приморских художников также автоматически примут участие в федеральном конкурсе. Лучшие рисунки юных живописцев со всей страны войдут в ботанический атлас России, который в мультимедийном формате будет представлен на ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств» в Третьяковской галерее в ноябре.

– Мы получили много интересных работ от приморских школьников на конкурс «Поколение М. Третьяковская галерея online». Я надеюсь, что жюри федерального этапа также оценит их по достоинству, и некоторые рисунки мы увидим в цифровом ботаническом атласе Третьяковки. Конкурсы на сайте «Поколение М» продолжаются круглый год, поэтому у талантливых приморцев всегда есть шанс поучаствовать и заявить о себе в любом из творческих направлений – от вокала и танцев до тележурналистики и создания анимации. Участие в проекте дает невероятные возможности для одаренных детей из регионов – стажировки у известных артистов, фотографов, дизайнеров, поступление в ГИТИС и собственные художественные выставки. Талантливые дети со всех уголков страны должны иметь равные шансы на успех, и наш конкурс давно служитсоциальным лифтом для ребят из регионов, особенно таких отдаленных от столицы, как Приморье, – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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