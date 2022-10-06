Как бы не было «бабах»: густой черный дым напугал автомобилистов из Приморья

В пресс-службе МЧС уточняют подробности. Фото: Кирилл КИРЕЕВ.

Горящий самосвал заблокировал движение на одной из трасс в Приморье. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказал редакцию читатель, он поехал в Артем через низководный мост, но по пути его ждала неприятность: на дороге загорелся самосвал. Черные клубы густого дыма быстро устремились вверх, пугая автомобилистов. Из-за ЧП движение остановилось, хотя по встречной полосе машины спокойно проезжают.

По словам очевидца, на помощь горящему большегрузу помчалась пожарная машина.

«Комсомолка» обратилась в пресс-службу МЧС за комментариями. Как рассказали редакции представители ведомства, открытое пламя удалось потушить, сейчас специалисты проводят проливку, чтобы избежать повторного возгорания. Из-за пожара никто не погиб и не пострадал. Тушили огонь девять человек с помощью двух машин.

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