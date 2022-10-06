На уличных площадках Владивостока хотят показывать белорусское кино

Константином Шестаков и Алексей Сергушков обсудили вопросы сотрудничества. Фото: Администрация Владивостока

Руководитель владивостокского отделения посольства Республики Беларусь в России Алексей Сергушков обсудил с главой приморской столицы Константином Шестаковым вопросы сотрудничества, а также предложил организовать в городе несколько мероприятий. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Одна из идей, которую выдвинул Алексей Сергушков – это создание во Владивостоке Дня белорусского кино. По его словам, студия «Беларусьфильм» получает большую поддержку от государства, поэтому сможет порадовать жителей и гостей города своими картинами.

– Буквально накануне моего отъезда из Минска я застал съемки исторического фильма. Думаю, что наши ленты могли бы быть интересны зрителям Владивостока.

Глава приморской столицы предложил показывать белорусские фильмы на уличных площадках, например, на пилонах Золотого моста. У города уже есть подобный опыт.

Кроме показа кинокартин во Владивостоке планируют провести ярмарку товаров из дружественной страны. У местных жителей пользуются популярностью молочная и мясная продукция, текстиль и кондитерские изделия из Беларуси.

Как рассказал Константин Шестаков, во Владивостоке начался аукцион по закупке в лизинг крупной партии дорожной и коммунальной техники, не исключено, что она окажется белорусского производства.

– Мы были бы этому очень рады. Надеюсь, что уже в этом сезоне машины будут работать на дорогах города.

Мэр также отметил, что для города актуально обновление муниципального транспорта и один из вариантов – приобрести автобусы из Республики Беларусь. По словам Алексея Сергушкова, все возможности сотрудничества будут проработаны.

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