Мэр Владивостока наградил лучших учителей города

Константин Шестаков вручает почетные грамоты лучшим педагогам.
Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока
Почетные грамоты и благодарственные письма 6 октября получили более 80 педагогов Владивостока. Вручал профессионалам награды лично мэр Константин Шестаков. Мероприятие приурочено ко Дню учителя и прошло в театре имени Максима Горького.
Посетили торжественное собрание и поздравили специалистов представители думы и городского управления образования по работе с муниципальными учреждениями образования, а также заместитель председателя правительства края, министр образования Приморья Эльвира Шамонова.
Больше 80 профессионалов наградили во Владивостоке
Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока
Началось вручение с вступительного слова Константина Шестакова. Он поздравил учителей с праздником и поблагодарил их за работу. Глава отметил, что педагоги вносят неоценимый вклад в развитие будущего страны:
– Основная задача, которая стоит перед нами всеми, – сделать так, чтобы наши дети полюбили учиться, и я уверен, что вместе у нас точно все получится. Спасибо за ваш труд и преданность делу.
Следует отметить, что на сферу образования выделяют дополнительные бюджетные средства, городская администрация делает все возможное, чтобы обеспечить комфортные условия труда и жизни во Владивостоке молодым специалистам.
Сотрудники администрации города поблагодарили учителей за их работу и труд.
Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока
Эльвира Шамова, Константин Шестаков и первый заместитель главы города Сергей Дмитриенко вручили благодарственные письма и грамоты не только выдающимся учителям школьного и дополнительного образования, но и воспитателям детских садов.
Закончился праздник концертом. На сцене выступили коллеги почетных гостей – сводный хор педагогов Владивостока.
Приурочено мероприятие ко Дню учителя.
Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока
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