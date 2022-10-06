Мэр Владивостока наградил лучших учителей города

Константин Шестаков вручает почетные грамоты лучшим педагогам. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Почетные грамоты и благодарственные письма 6 октября получили более 80 педагогов Владивостока. Вручал профессионалам награды лично мэр Константин Шестаков. Мероприятие приурочено ко Дню учителя и прошло в театре имени Максима Горького.

Посетили торжественное собрание и поздравили специалистов представители думы и городского управления образования по работе с муниципальными учреждениями образования, а также заместитель председателя правительства края, министр образования Приморья Эльвира Шамонова.

Больше 80 профессионалов наградили во Владивостоке Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Началось вручение с вступительного слова Константина Шестакова. Он поздравил учителей с праздником и поблагодарил их за работу. Глава отметил, что педагоги вносят неоценимый вклад в развитие будущего страны:

– Основная задача, которая стоит перед нами всеми, – сделать так, чтобы наши дети полюбили учиться, и я уверен, что вместе у нас точно все получится. Спасибо за ваш труд и преданность делу.

Следует отметить, что на сферу образования выделяют дополнительные бюджетные средства, городская администрация делает все возможное, чтобы обеспечить комфортные условия труда и жизни во Владивостоке молодым специалистам.

Сотрудники администрации города поблагодарили учителей за их работу и труд. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Эльвира Шамова, Константин Шестаков и первый заместитель главы города Сергей Дмитриенко вручили благодарственные письма и грамоты не только выдающимся учителям школьного и дополнительного образования, но и воспитателям детских садов.

Закончился праздник концертом. На сцене выступили коллеги почетных гостей – сводный хор педагогов Владивостока.

Приурочено мероприятие ко Дню учителя. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.