В Приморье похолодает до -3°C

Ветер слабый до умеренного. Фото: Олег ЗОЛОТО

В пятницу, 7 октября, в Приморье осадки не предвидятся, ветер в крае слабый до умеренного. Столбики термометров покажут до +9…+15°C.

Во Владивостоке малооблачно, ветер северо-западный умеренный, утром температура воздуха достигнет +4…+6°C, днем поднимется до +11…+14°C.

В Уссурийске малооблачно, ветер слабый до умеренного. Утром похолодает до -1…-3°C, днем воздух прогреется до +12…+14°C.

В Находке малооблачно, слабый до умеренного ветер. Утром столбики термометров покажут до 0…+2°C, днем потеплеет до +13…+15°C.

Напомним, что по информации синоптиков, 10 и 11 октября в крае ожидается мощный ливень. На акваторию Японского моря выйдет глубокий циклон, который повлияет на погоду в Приморье. Метеорологи следят за его траекторией.

Осадки во Владивостоке начнутся в понедельник, 10 октября, за сутки выпадет больше 30 миллиметров дождей, задует ветер со скоростью 26 метров в секунду.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.