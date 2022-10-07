Студенты участвуют в ремонте зданий и сборке урожая. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Несколько старшекурсников агропромышленных и технических колледжей займут места мобилизованных сотрудников предприятий в Приморском крае, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Около 600 старшекурсников колледжей уже трудятся на предприятиях, где проходили производственную практику. Теперь они стали полноценными работниками – 18 лет ребятам исполнилось. Речь идет о начинающих специалистах Дальнегорского индустриально-технологического колледжа (трудятся в центральной больнице Дальнегорска – ведут ремонт), о старшекурсниках Уссурийского агропромышленного колледжа, Регионального железнодорожного колледжа и других.

После медкомиссий специалисты из Уссурийска приступят к уборке урожая на полях коммерческих компаний, а в Черниговском и Чугуевском муниципалитетах мобилизованных механизаторов фермерских хозяйств в своих районах заменят студенты Чугуевского колледжа сельского хозяйства и сервиса и Черниговского сельскохозяйственного колледжа.

Более 50 студентов Регионального железнодорожного колледжа трудятся на Уссурийском локомотиворемонтном заводе. Из обучающихся также готовят резерв для предприятия. Специальности ребят: сварщик, слесарь подвижного состава, слесарь по контрольно-измерительным работам и автоматике.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что добровольцы отряда «Тигр» призвали приморцев не бояться мобилизации.

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