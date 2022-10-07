Междугородний автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем в Приморье

Авария произошла вечером 6 октября. Фото: принтскрин видео.

Ночное ДТП в Приморье стало причиной задержки междугородних рейсов. В Дальнегорском районе на маршруте №515 Терней-Владивосток автобус с пассажирами врезался в лобовом столкновении в автомобиль. Факт аварии, о которой рассказали очевидцы в соцсети, подтвердили в полиции и привели некоторые детали.

– Никто не пострадал, Kia Grandbird столкнулся с другим автомобилем, – рассказали в пресс-службе УГИБДД Приморья.

Все случилось вечером накануне, 6 октября, в районе села Каменка. Освещения, кроме фар, на дороге нет. Пока рано говорить о том, кто предварительно виноват в аварии. Однако некоторые пассажиры утверждают, что водитель маршрутного автобуса ехал быстрее обычного.

Людей пересадили на другой автобус компании-перевозчика. В ожидании пассажиров грела печка двигателя – в Дальнегорском муниципалитете в это время года уже очень холодно. Все жители добрались до пункта назначения.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала об аварии в Партизанском районе. Автобус с пассажирами улетел в кювет.

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