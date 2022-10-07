В подвал спускались в сапогах: ужасная вонь достала жителей дома во Владивостоке

Рабочие все же приступили к ремонту. Иллюстрация из архива КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подъезды дома на Красного Знамени, 104, оказались «во власти» вони. Особенно не повезло жителям нижних этажей. Горожане утверждают, что смрадный запах проник в квартиры. Причина проста – подвал дома залило из канализационной течи. Спуститься туда в резиновых сапогах было настоящим подвигом, сообщили местные «КП – Владивосток».

Жильцы наперебой стали звонить в управляющую компанию и городской водоканал. Аварийные службы все же откликнулись на вызов, чтобы решить проблему, но она приобрела неожиданный поворот. Авто у дома помешало начать работы. Владелец машины, припаркованной у места ремонта. Искать автомобилиста пришлось всем домом.

– УК подтвердила, что подвал в нечистотах. Спускались туда в сапогах. Оказалось, порыв колодца где-то в сети. Но «аварийка» приехала, а толку нет... – рассказывают жильцы.

«КП» связалась со специалистами «Примводоканала». Информацию подтвердили, добавив, что эвакуировать авто могут только в присутствии полицейских из ГИБДД. Благо, ситуация все-таки разрешилась силами жителей: хозяина они нашли самостоятельно. Примерно в полдень 7 октября машину убрали.

Канализационная вонь, заметим, беспокоила жильцов несколько дней. Вероятно, в ближайшее время течь устранят – но время завершения работ в пресс-службе «Примводоканала» не назвали. Пострадавшим для решения проблемы пришлось массово атаковать звонками аварийные службы города. Объединить усилия призвали в общедомовом чате.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, как фонтан из тепловых сетей хлынул на дорогу. Струя воды залила улицу.

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