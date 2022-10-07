Приморские писатели смогут выпускать книги в издательстве МТС «Строки»

Книги выйдут как в электронном, так и в бумажном варианте. Фото: Михаил ФРОЛОВ

МТС представила сервис цифровых книг «Строки» с полным каталогом популярной классики, современной литературы, эксклюзивными изданиями и авторскими подкастами, а также собственным издательством.

Каталог библиотеки будет включать в себя сотни тысяч книг, аудиокниг и журналов. Под новым брендом «Строки» будут выпускать оригинальный контент, а также на эксклюзивных правах издавать зарубежные бестселлеры, в том числе романы «Рай» и «Посмертие» нобелевского лауреата по литературе 2021 года Абдуларзака Гурны. Книги выйдут как в электронном, так и в бумажном варианте. Издательство планирует развивать направления нон-фикшен, исторической литературы, сентиментальной прозы и детской литературы.

Сервис запустился на базе существующей МТС Библиотеки и получил обновленный интерфейс с новым функционалом и улучшенной навигацией по каталогу. С помощью новых мультикарточек пользователи смогут быстро найти аудиоверсии произведений и, наоборот, переключиться на чтение электронной книги. Особое внимание уделено системе персональных рекомендаций – сервис будет анализировать предпочтения пользователя и предлагать ему новые интересные книги.

– Владивосток постепенно становится одним из главных литературных центров страны. В Приморье много талантливых писателей и поэтов, что подтверждают многочисленные лауреаты литературной премии имени Арсеньева. Также именно во Владивостоке уже 5 лет проходит фестиваль Литература Тихоокеанской России, в котором участвуют самые известные российские авторы современности: Сергей Лукьяненко, Михаил Елизаров, Дмитрий Емец, Татьяна Толстая, Андрей Рубанов и многие другие. Уверена, что платформа «Строки» станет одним из любимых сервисов экосистемы МТС у приморцев и одним из лидеров в сегменте книжных сервисов, – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Приложение «Строки» доступно в AppStore и Google Play. Пользователи могут выбрать один из трех вариантов подписки: «Чуть-чуть», «Много» и «Больше всех» или покупать книги поштучно.

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