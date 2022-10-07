Встречу жителей Приморья с медведем на Смольных водопадах прокомментировал специалист

Перед зимой медведи собирают желуди и кедровые орехи. Фото: Татьяна АРОНОВА

Первый замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира в Приморье Алексей Суровый прокомментировал стычку жительницы края с медведем. Специалист рассказал «Комсомольской правде – Владивосток», из-за чего произошла встреча хищника с человеком.

По словам Алексея Сурового, для медведей наступил период, когда они начинают набирать жир перед спячкой, они собирают желуди и кедровые орехи. Поэтому встреча с косолапыми в уссурийской тайге – это обычное дело. Но специалист подчеркнул, что это не они выходят к людям, а наоборот мы случайно натыкаемся на них, когда гуляем по лесным тропам.

Алексей Суровый предупредил, что не стоит подкрадываться к медведю и тем более пытаться с ним сфотографироваться, так как это опасно. Косолапые не любят шум, поэтому, прогуливаясь по лесу, надо громко говорить или стучать в котелок.

– Также можно взять с собой фальшфейер. Он издает шипение и выпускает дым с пламенем, из-за чего хищник испытывает стресс.

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