С любимого места отдыха во Владивостоке вывезли тонну мусора

Озеро лотосов – удивительно красивое место. Фото: Евгения ГУСЕВА

Волонтеры собрали больше тонны мусора вокруг озера лотосов и привели в порядок любимое место отдыха жителей Владивостока. Акция прошла в рамках проекта «Чистая страна». Об этом рассказали в пресс-центре городской администрации.

Озеро лотосов – удивительно красивое место, отдыхать в котором любят многие жители и гости дальневосточной столицы. Его стараются содержать в порядке, поэтому экологические акции здесь устраивают часто. Одна из них как раз и прошла 6 октября. На ней волонтеры собрали более 1130 килограммов мусора. Несортируемые отходы отдали специальным организациям, которые занимаются их переработкой и утилизацией.

Это уже далеко не первая экологическая акция. Фото: Администрация Владивостока

– По муниципальной программе в этом году провели десять подобных субботников. Также мы оказываем помощь в организации других экологических мероприятий и активно поддерживаем инициативы, направленные на повышение культуры в области охраны окружающей среды, – отметил начальник управления охраны окружающей среды и природопользования Александр Волобуев.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала про общегородской субботник, на котором более 20 тысяч жителей очищали город. Тогда они привели в порядок 600 тысяч квадратных метров территорий.

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