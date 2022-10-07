Вопросы развития инфраструктуры Приморья обсудили на форуме «ProДФО»

Посетили форум СМИ и представители власти. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В Благовещенске завершился масштабный форум «ProДФО». На мероприятии обсудили развитие инфраструктуры населенных пунктов Дальнего Востока, улучшение транспортных систем, создание современных пространств. Участвовали в нем представители федеральных и региональных органов государственной власти, приморские и другие СМИ, разработчики IT-технологий в сфере управления городом и многие другие.

По поручению президента России Владимира Путина для улучшения городской среды и повышения качества жизни создан мастер-планы 25 дальневосточных городов. Один из них разработали для развития Находкинского городского округа. В рамках проекта пройдет обновление социальных, транспортных и коммунальных инфраструктур.

Улучшить культурную индустрию и предпринимательство поможет создание арт-кластеров. Подробнее о них рассказал основатель Креативной экосистемы «Флакон», создатель дизайн-завода «Флакон» Николай Матушевский.

– Самое главное для арт-кластеров – сообщество. Это территория, которая объединяет специалистов в сфере дизайна, производителей товаров и услуг в мире искусства. Такие площадки нужно правильно наполнять и организовывать необходимые условия для самореализации. В то же время следует давать возможность сообществу самостоятельно обустраивать их.

Еще одной из важных тем стало развитие городской инфраструктуры и благоустройство. Один из наиболее известных проектов, который помогает разобраться в вопросах по этим направлениям, – «1000 дворов Дальнего Востока». В рамках этой программы во Владивостоке отремонтируют территории на Карбышева 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 46б, 48, 50, 50/1, 50/2. При поддержке государства здесь планируют создать сквер, чтобы у жителей было больше площадок для прогулок.

Обсудили и транспортную инфраструктуру. Этот же вопрос поднимал глава приморской столицы Константин Шестаков на Восточном экономическом форуме. По словам мэра, к 2030 году необходимо обеспечить хорошую транспортную и пешеходную связь всех районов города. Ключевые проекты в этом направлении – вывод грузопотока с магистральных улиц на Владивостокскую кольцевую автодорогу, создание легкого метро, которое возможно запустить по железнодорожной сети.

Эксперты также обратили внимание на роль цифровых технологий, которые помогают улучшить не только логистику, но и другие сферы городской инфраструктуры. Во Владивостоке в Матросском клубе планируют открыть кампус для подготовки IT-специалистов на базе «Школы 21», чтобы повысить цифровую грамотность жителей.

Чтобы превратить Приморье в транспортно-логистический, инновационно-технологический и культурный центр существует государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027».

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