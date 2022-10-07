Партию раций и квадрокоптеров получили мобилизованные жители Приморья от главы края

В ближайшее время технику отправят в Сибирцево.
Фото: принтскрин видео.
На полигон Тихоокеанского флота, где сейчас проходят подготовку мобилизованные приморцы, доставили партию необходимого снаряжения. Как рассказал губернатор края Олег Кожемяко в своем telegram-канале, бойцы получили средства наблюдения и связи.
Призывникам привезли рации, квадрокоптеры, которые помогут во время разведки.
– Подразделения мобилизованных приморцев усилят наших морпехов 155 отдельной гвардейской бригады. Практика показала, что дополнительное оборудование помогает решать боевые задачи, – отметил глава края.
Олег Кожемяко заявил, что край продолжит привозить снаряжение и спецсредства, а также помогать бойцам в зоне СВО. В ближайшее время новое оборудование доставят 5-й армии в Сибирцево.
Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» писала о тренировках приморских призывников на полигоне Береговых войск Тихоокеанского флота. Бойцов поддерживают и предприятия края, например, Slavda Group и компании Артемовского городского округа.
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