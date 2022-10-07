Новая баскетбольная площадка появится на Иртышской во Владивостоке

Жители дома на Иртышской получили гранты. Фото: предоставлено участниками ТОС.

Во Владивостоке на Иртышской, 32/4, подходит к концу обновление баскетбольной площадки, которую построили больше 20 лет назад. Работы ведутся в рамках проекта «Благоустраиваем двор, чтобы комфортно жить в нем», который получил грант около миллиона рублей в краевом конкурсе. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

В первую очередь подрядчики подготовили основание под площадку, затем заасфальтировали ее и установили опоры для баскетбольных щитов. Инициатором проекта стало ТОС «Иртыш 32». Благодаря работе его участников и председателя Валентины Моисеенко во дворе дома появилась площадка с тренажерами и футбольное поле с качественным покрытием и ограждением.

В 2022 году денежные гранты на реализацию своих идей получили 34 ТОСа приморской столицы. На Тунгусской, 69, жильцы смогли создать во дворе игровой комплекс и установить систему видеонаблюдения.

А в 64-м микрорайоне инициативное ТОС «Спиридонова – 2018» устанавливают тренажеры, чтобы у местных жителей была возможность заниматься спортом.

По словам заместителя главы администрации Владивостока Дарьи Стегний, территориальное общественное самоуправление – это эффективная форма для реализации своих идей, которые улучшают качество жизни.

– Администрация Владивостока включилась в работу по реализации проектов, ставших победителями краевого конкурса проектов по решению вопросов местного значения, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, в 2022 году. Мы заинтересованы в реализации этих проектов качественно и в возможно короткие сроки. Нами уже налажено взаимодействие между органами администрации города Владивостока, которые будут воплощать проекты в жизнь, и территориальными общественными самоуправлениям города, а также инициативными группами, чьи проекты стали победителями конкурса. Мы открыты к диалогу.

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