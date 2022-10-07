Первокурсников ТГМУ во Владивостоке посвятили в студенты

Посвящение прошло 7 октября в Адмиральском сквере. Фото: София АНУФРИЕВА

Занятия в Тихоокеанском государственном медицинском университете начались еще месяц назад, но именно 7 октября вуз торжественно поприветствовал своих первокурсников. На посвящение в «белые халаты» в Адмиральском сквере собрались сотни новоиспеченных будущих врачей.

На мероприятии присутствовали десятки первокурсников. Фото: София АНУФРИЕВА

В этом году мероприятие открыл вокальный ансамбль университета, исполнив гимн ТГМУ. Также будущих медиков поздравил ректор университета Валентин Шуматов. Глава вуза отметил, что сейчас врачебная профессия как никогда является актуальной и востребованной.

Ректор ТГМУ Валентин Шуматов (в темных очках и красном галстуке). Фото: София АНУФРИЕВА

– Мне хочется пожелать, чтобы за эти годы, вы освоили все необходимые знания, умения, навыки и были готовы к выполнению этого важного профессионального долга. Студенческие годы, безусловно, интересная пора. Вы обретете здесь, в стенах университета, своих друзей с которыми будете идти по жизни и общаться в профессиональной деятельности. Мне хочется, чтобы все первокурсники, в полном составе, дошли до окончания учебного цикла, и мы всем вам торжественно вручили дипломы, – обратился к первокурсникам Шуматов.

Концерт для студентов-медиков. Фото: София АНУФРИЕВА

Студенты в ответ, с горящими глазами, произносили торжественные клятвы.

– Я поступила на стоматолога. В моей семье династия врачей, поэтому я тоже хочу стать выдающимся специалистом, чтобы внести свой вклад в медицину, – рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» студентка 1 курса Соня Ляшенко.

Студенты спели гимн университета, а под конец к ним пришел Гиппократ, вместе с которым они произнесли священную врачебную клятву.

Сам Гиппократ! Фото: София АНУФРИЕВА

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