Во Владивостоке отпраздновали 110-летний юбилей трамвая

Это все еще эффективный транспорт с огромным пассажиропотоком. Фото: Администрация Владивостока

110-летний юбилей трамвая отпраздновали во Владивостоке в пятницу, 7 октября. Торжественный праздник со стихами и песнями состоялся на территории трамвайного депо АО «Электрический транспорт». По словам заместителя главы администрации Владивостока Максима Акульшина, трамвай является символом приморской столицы.

Как рассказал Максим Акульшин, трамвай много лет пользуется популярностью среди жителей Владивостока. Он считает, что преимущество данного вида транспорта заключается в быстроте его перемещения по артериям города. Он по-прежнему остается актуальным и востребованным.

– Помимо практической пользы наш трамвай имеет культурную и историческую ценность. Особая благодарность – замечательному коллективу, который сохранил этот вид транспорта даже в самые сложные времена, – подчеркнул вице-мэр, поздравляя заслуженных работников и ветеранов труда.

Директор предприятия вспомнила трудности и достижения. Фото: Администрация Владивостока

Работники «Электрического транспорта» получили награды с благодарностями. Среди них : сотрудники службы пути, кондукторы, электромонтеры, механики и водители трамвая – вагоновожатые.

Здесь же, на торжестве, со словами поздравления в адрес своего коллектива выступила директор предприятия Лилия Козлова. Она вспомнила трудности и достижения, через которые прошел дружный коллектив. Директор добавила, что ее коллеги любят свое дело, родной город и поэтому предприятие до сих пор обеспечивает местных жителей надежным транспортом.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.