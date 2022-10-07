Контраст льда и пламени: чем удивил Забайкальский край приморскую певицу

Съемочная группа посетила Забайкальский край. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Приморская певица Ляля Алексакова презентовала новый трек «Кто-то рядом» и клип, снятый в рамках проекта «Семь чудес Дальнего Востока». Цель команды – показать красоту России и открыть ее для путешественников с новых сторон.

Горный хребет Кодара. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

В мае этого года группа посетила Чарские пески и подножье Кодара, чтобы снять проект «Семь чудес Дальнего Востока». Кадры местной природной красоты послужили видеорядом для клипа на новую песни Ляли.

Фотографу удалось снять восхитительный закат. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

– Локации были внеземными: золотой песок на фоне белоснежных гор, облака, сформированные перед циклоном. Это все как спецэффект на хромакее, только вживую. Холодный лед у подножья горного хребта и теплый песок создавали необычный контраст, – рассказал видеооператор и фотограф Андрей Михайлов.

Кадры природы вдохновили группу на создание клипа. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Съемочная группа посетила и Даурский заповедник, бескрайние луга которого в мае были не зеленого, а золотого цвета. Именно сочетание холодных и теплых оттенков восхитил команду.

Луга Даурского заповедника. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Кстати, проект «Семь чудес Дальнего Востока» расширился до масштабов страны и теперь называется «Семь чудес России с Лялей Алексаковой».

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