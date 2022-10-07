Контраст льда и пламени: чем удивил Забайкальский край приморскую певицу

Съемочная группа посетила Забайкальский край.
Фото: Андрей МИХАЙЛОВ
Приморская певица Ляля Алексакова презентовала новый трек «Кто-то рядом» и клип, снятый в рамках проекта «Семь чудес Дальнего Востока». Цель команды – показать красоту России и открыть ее для путешественников с новых сторон.
Горный хребет Кодара.
Фото: Андрей МИХАЙЛОВ
В мае этого года группа посетила Чарские пески и подножье Кодара, чтобы снять проект «Семь чудес Дальнего Востока». Кадры местной природной красоты послужили видеорядом для клипа на новую песни Ляли.
Фотографу удалось снять восхитительный закат.
Фото: Андрей МИХАЙЛОВ
– Локации были внеземными: золотой песок на фоне белоснежных гор, облака, сформированные перед циклоном. Это все как спецэффект на хромакее, только вживую. Холодный лед у подножья горного хребта и теплый песок создавали необычный контраст, – рассказал видеооператор и фотограф Андрей Михайлов.
Кадры природы вдохновили группу на создание клипа.
Фото: Андрей МИХАЙЛОВ
Съемочная группа посетила и Даурский заповедник, бескрайние луга которого в мае были не зеленого, а золотого цвета. Именно сочетание холодных и теплых оттенков восхитил команду.
Луга Даурского заповедника.
Фото: Андрей МИХАЙЛОВ
Кстати, проект «Семь чудес Дальнего Востока» расширился до масштабов страны и теперь называется «Семь чудес России с Лялей Алексаковой».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Ляля Алексакова подарила клип Владивостоку на день рождения
С музыкальной картиной приморцы смогут познакомиться уже этим летом (подробнее...)
С горы Алханай стартовал проект «7 чудес Дальнего Востока» с приморской певицей Лялей Алексаковой
Команда посетила национальный парк и арку Храм Ворота (подробнее...)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)
И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.