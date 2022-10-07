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Владивосток7 октября 2022 8:07

Контраст льда и пламени: чем удивил Забайкальский край приморскую певицу

Исполнительница из Приморья Ляля Алексакова презентовала новый клип
Элеонора ИГНАТОВА
Съемочная группа посетила Забайкальский край.

Съемочная группа посетила Забайкальский край.

Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Приморская певица Ляля Алексакова презентовала новый трек «Кто-то рядом» и клип, снятый в рамках проекта «Семь чудес Дальнего Востока». Цель команды – показать красоту России и открыть ее для путешественников с новых сторон.

Горный хребет Кодара.

Горный хребет Кодара.

Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

В мае этого года группа посетила Чарские пески и подножье Кодара, чтобы снять проект «Семь чудес Дальнего Востока». Кадры местной природной красоты послужили видеорядом для клипа на новую песни Ляли.

Фотографу удалось снять восхитительный закат.

Фотографу удалось снять восхитительный закат.

Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

– Локации были внеземными: золотой песок на фоне белоснежных гор, облака, сформированные перед циклоном. Это все как спецэффект на хромакее, только вживую. Холодный лед у подножья горного хребта и теплый песок создавали необычный контраст, – рассказал видеооператор и фотограф Андрей Михайлов.

Кадры природы вдохновили группу на создание клипа.

Кадры природы вдохновили группу на создание клипа.

Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Съемочная группа посетила и Даурский заповедник, бескрайние луга которого в мае были не зеленого, а золотого цвета. Именно сочетание холодных и теплых оттенков восхитил команду.

Луга Даурского заповедника.

Луга Даурского заповедника.

Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Кстати, проект «Семь чудес Дальнего Востока» расширился до масштабов страны и теперь называется «Семь чудес России с Лялей Алексаковой».

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