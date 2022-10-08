Температура воздуха в Приморье поднимется до +17°C

В приморской столице переменная облачность. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 8 октября, погода в Приморье не принесет осадков. Ветер слабый до умеренного. Столбики термометров в крае покажут до +10...+17°C.

Во Владивостоке переменная облачность. Ветер северо-западный, во второй половине дня сменит направление на юг, умеренные порывы. Температура воздуха в приморской столице достигнет +11...+14°C.

В Уссурийске переменная облачность, слабый до умеренного ветер. Воздух прогреется до +14...+16°C.

В Находке малооблачно, порывы ветра слабые до умеренных. Столбики термометров покажут до +13...+15°C.

Напомним, что из-за сильных дождей в Приморье объявили штормовое предупреждение. По информации синоптиков портала «Примгидромет», днем 10 октября и ночью 11 числа в крае выпадет около 15-40 миллиметров осадков, а в некоторых районах 50 миллиметров. На побережье ожидается шквальный ветер, а столбики термометров не поднимутся выше +10°C.

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