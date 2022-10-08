Пассажир рейса «Москва-Владивосток» влетел на штраф из-за пагубной привычки

Нарушителем оказался 30-летний житель Республики Татарстан. Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

На жителя Республики Татарстан составили административный протокол за нарушение правил на борту самолета, который следовал по маршруту «Москва-Владивосток». Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по ДФО.

Как поделились представители ведомства, в самолете мужчина поддался пагубной привычке. Чтобы покурить, он зашел в туалетную комнату. В аэропорту Владивостока его встретили сотрудники транспортной полиции и сопроводили в дежурную часть.

На 30-летнего туриста составили административный протокол по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях). Теперь он должен заплатить штраф от 500 до 1000 рублей.

Не первый раз гости Приморья нарушают правила в самолете, и одним курением дело не ограничивается. В сентябре жители Подмосковья сами себе загубили отдых, украв пакет с двумя спасательными жилетами. На них завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража).

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