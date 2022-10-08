В военкоматах Приморья установят камеры видеонаблюдения и решетки на окнах для усиления безопасности

С начала года в Приморье три раза подожгли военкоматы. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

На заседании антитеррористической комиссии глава Приморья Олег Кожемяко поручил усилить меры безопасности в военкоматах и образовательных учреждениях. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.

По словам руководителя военного комиссариата и правоохранительных структур, с начала 2022 года в Приморье три раза поджигали военкоматы. Нарушителей задержали, террористические акты им грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Каждый день учреждения охраняют больше 200 сотрудников УМВД и Росгвардии.

Военкоматы хотят оснастить камерами видеонаблюдения, решетками на окнах и металлодетекторами, чтобы предотвратить поджоги. Дополнительные антитеррористические меры также планируют ввести в образовательных учреждения, завершить установку тревожных кнопок и усилить требования к охранникам.

– Необходимо изменить подход к частным охранным предприятиям, вписать требования к возрасту людей, обеспечивающих безопасность детей, к их экипировке. Там, где охрану учебного заведения осуществляет не ЧОП, нужно подобрать наиболее подготовленных специалистов. Здесь должны работать люди, которые смогут максимально защитить учащихся и персонал, – отметил Олег Кожемяко.

На заседании также предложили установить в школах и колледжах железные двери и оповещение на случай террористической угрозы.

В пресс-службе правительства Приморья добавили, что в октябре в крае пройдет конференция для выявления у подростков девиантного поведения. На мероприятие пригласили представителей прокуратуры, правоохранительных органов и психологов.

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