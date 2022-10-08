Для электросамокатчиков во Владивостоке увеличат число мест с ограничением скорости

Под ограничения попала часть набережной Спортивной гавани. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке электросамокатчиков ждут новые правила. Как рассказали в Центре управления регионом, в приморской столице прошла встреча специалистов мэрии с прокатчиками. На мероприятии обсудили места для передвижения и парковки устройств.

В городе запретят езду на самокатах в местах с высокой активностью транспорта. Также увеличится количество площадок с ограничением скорости, в список попадут часть набережной Спортивной гавани, улицы Тигровая и Адмирала Фокина. По словам специалистов, здесь много людей и крутой рельеф.

Для парковки определят специальные места. Если человек оставит самокат на тротуаре или пешеходном переходе, счетчик оплаты продолжит «накручивать» деньги. Специалисты также предложили ввести контроль веса для того, чтобы совсем маленькие жители приморской столицы не могли воспользоваться устройством.

В течение месяца администрация и прокатчики должны предоставить мэру совместный план, реализация которого начнется в следующем году.

Кстати, правительство России утвердило новые правила движения для электросамокатчиков.

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