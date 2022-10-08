Бесплатные занятия спортом могут посетить дети и взрослые из Октябрьского района

В СК есть секции по футболу, волейболу и другим видам спорта. Фото: администрация Октябрьского муниципального округа.

По поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко спортивный комплекс «Олимпиец» в селе Покровка перешел в муниципальную собственность. Жители Октябрьского округа смогут заниматься спортом в здании бесплатно. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

На покупку и переоборудование спорткомплекса в рамках нацпроекта «Демография» из краевого бюджета выделили почти 25 миллионов рублей, еще 200 тысяч рублей – муниципальные средства.

По словам представителей министерства физической культуры и спорта, в залах комплекса работают инструкторы по лечебной физкультуре, фитнесу для взрослых, есть также секции по волейболу, настольному теннису, рукопашному бою, футболу.

Как поделилась директор «Олимпийца» Анастасия Петрук, приобретение спорткомплекса помогло привлечь взрослых жителей округа к регулярным занятиям физкультурой.

– Была проделана большая работа по передаче собственности. Мы в том числе консультировались по юридическим вопросам с коллегами из Дальнереченска, у которых был подобный кейс в 2020 году. Теперь у нас занимаются не только дети, но и взрослые, которые раньше менее активно посещали тренировки.

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