Пасмурная и местами дождливая погода ожидается в Приморье в воскресенье, 9 октября

Во Владивостоке без осадков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморский край в воскресенье, 9 октября, окажется во власти поля пониженного атмосферного давления. По данным портала «Примпогода», на юго-западе сегодня к вечеру ожидается небольшой дождь. Умеренный ветер возьмет направление с юго-востока, усилившись в течение дня до сильного, а температура воздуха – до 18 градусов со знаком плюс.

В дальневосточной столице переменно облачно и без осадков. Воздух здесь прогреется до 13 градусов тепла, ветер юго-восточный умеренный до сильного.

В соседнем Уссурийске вечером ожидается небольшой дождь, переменная облачность. Ветер возьмет направление с юго-востока, днем будет сильным. Температура воздуха +14...+16°C, в утренние часы +8...+10°C.

В Находке погода чуть лучше – без осадков и до 17 градусов тепла, однако утром было холоднее – 3-5 градусов со знаком плюс. Ветер слабый до умеренного, переменная облачность, без осадков.

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