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Владивосток9 октября 2022 1:15

Рабочая неделя начнется с отключения воды во Владивостоке и Артеме

«Примводоканал» опубликовал список адресов, где на время прекратится подача холодной воды
Арсений СЕРГЕЕВ
Отключения по продолжительности будут длиться до восьми часов.

Отключения по продолжительности будут длиться до восьми часов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Массовые отключения холодной воды ожидаются во Владивостоке и Артеме. Об этом сообщает «Примводоканал». Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным портала, в понедельник, 10 октября, без холодной воды с 09:00 до 17:00 окажутся дома по следующим адресам:

Девятая, 11а-40а. Десятая, 10-44.

Причина – аварийные ремонтные работы.

В этот же день в Артеме с 9:30 до 18:00 без воды останутся до по улицам:

ул. 2я Рабочая 93-142 ул. Ташкенская ул. Севская ул. Волгоградская 1-й Севский пер. ул. Азовская 2-й Севский пер. ул. Мариупольская ул. Ростовская ул. Кузнецкая

Здесь будут вестись аварийные работы по замене водопровода.

В среду, 12 октября, с 09:00 до 18:00 во Владивостоке из-за аварийных ремонтных работ отключат воду в домах по следующим адресам:

Карла Маркса. Лермонтова, 8-38. Минская. Порт-Артурская, 25-51. Тельмана, 16-25. Ушакова. Чичерина. Чугаева, 10-51. Энгельса, 3-10.

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