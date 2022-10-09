Рабочая неделя начнется с отключения воды во Владивостоке и Артеме

Отключения по продолжительности будут длиться до восьми часов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Массовые отключения холодной воды ожидаются во Владивостоке и Артеме. Об этом сообщает «Примводоканал». Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным портала, в понедельник, 10 октября, без холодной воды с 09:00 до 17:00 окажутся дома по следующим адресам:

Девятая, 11а-40а. Десятая, 10-44.

Причина – аварийные ремонтные работы.

В этот же день в Артеме с 9:30 до 18:00 без воды останутся до по улицам:

ул. 2я Рабочая 93-142 ул. Ташкенская ул. Севская ул. Волгоградская 1-й Севский пер. ул. Азовская 2-й Севский пер. ул. Мариупольская ул. Ростовская ул. Кузнецкая

Здесь будут вестись аварийные работы по замене водопровода.

В среду, 12 октября, с 09:00 до 18:00 во Владивостоке из-за аварийных ремонтных работ отключат воду в домах по следующим адресам:

Карла Маркса. Лермонтова, 8-38. Минская. Порт-Артурская, 25-51. Тельмана, 16-25. Ушакова. Чичерина. Чугаева, 10-51. Энгельса, 3-10.

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