Многотонная фура вылетела с трассы в Приморье

Фото: скриншот из видео.
ДТП с участием лишь одного автомобиля произошло в Приморском крае. На месте аварии уже работают сотрудники полиции. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Инцидент случился на трассе в районе поселка городского типа Сибирцево, что в Черниговском районе Приморья. По неизвестным пока причинам водитель габаритного транспорта не справился с его управлением и вылетел в кювете, при этом вылетев на встречную полосу движения.
О состоянии автомобилиста информации пока нет, но на месте уже работают сотрудники ДПС. Одна из дорожных полос оказалась заблокирована, движения регулируют полицейские.
В Сети уже появились кадры с места событий, снятые проезжающими мимо автомобилистами.
Напомним, что во Владивостоке сегодня произошла достаточно серьезная авария с весьма интересными подробностями. Один из участников ДТП скрылся, но оставил на месте происшествия весомую улику.
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