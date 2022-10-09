Вот такой у нас октябрь: о необычном природном явлении рассказали жители Приморья

В Анучино, например, сейчас цветет сирень. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Матушка-природа умеет удивлять, и это уже давно не секрет. В очередной раз мир флоры и фауны преподнес сюрприз и показал жителям Приморского края необычное явление. Фотографии появились в одном из популярных пабликов в Telegram. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сам по себе факт цветения вербы вряд ли кого удивит. А что, если растение зацвело в октябре, а не как положено – в апреле? Это, конечно, повод для изумления. Фотографии распускающейся вербы появились в Telegram-канале «Погода 25 регион», туда их прислала подписчица. Место, где запечатлена фотография, не указано.

Фото: t.me/pogoda_25_region.

В комментариях тут же появились и другие жители Приморского края. Одна из женщина рассказала, что в Анучино, например, сейчас цветет сирень. И это, к слову, тоже не совсем привычное для октября дело. Обычно садовое растение начинает цвести в мае – июне.

Конечно, бывает, что природы преподносит и не совсем приятные сюрпризы. Порой даже, так сказать, ужасающие. Так, в мае 2022 года на видео попал смерч, зафиксированный в районе села Галенки, что неподалеку от Уссурийска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Смерч в Приморье попал на видео

Впечатляющие и одновременно пугающие кадры обсуждают в социальных сетях (Подробнее...)

Погода в Приморье снова ошарашила местных жителей аномалией

Кадры опубликовали очевидцы в сети (Подробнее...)

Сайлент Хилл по-приморски: клубы пара заволокли море и портовые корабли

Жителей Владивостока поразил густой пар, образовавшийся из-за перепада температур (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.