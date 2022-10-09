Это вообще нормально? Приморец на самосвале стал «героем» социальных сетей

Фото: t.me/dpskontrol_125rus.

Ни для кого не секрет, что в России существует две проблемы: дураки и дороги. Еще хуже, когда все это смешивается воедино. Вот и в этот раз «героем» социальных сетей стал рулевой самосвала, который попал в объектив видеорегистратора одной из участниц движения. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось на трассе по пути в Буденовку, так в народе называют село Владимир-Александровское, что в Партизанском районе. По пустой грунтовой дороге двигался автомобиль. Даже по кадрам видно, что скорость у транспорта небольшая.

Внезапно из-за поворота на всех парах вылетел самосвал фирмы Volvo. Водитель габаритной машины обогнал других участников движения и в последнюю секунду успел вернуться на свою часть дороги. Удивленной женщине за рулем удалось лишь только посигналить наглому мужчине вслед.

- Это вообще нормально? – задалась риторическим вопросом водитель.

Видеорегистратор, установленный в машине, которая ехала по встречному направлению, успел зафиксировать опасный маневр самосвала. Также в объектив попал и госномер машины, а это уже весомый повод для обращения в полицию. Однако доподлинно неизвестно, как рассматриваются подобные случаи, ведь инцидент произошел на дороге, где нет ни разделительных полос, ни скоростного режима, установленного знаками, ни даже полноценного дорожного покрытия.

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