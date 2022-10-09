Слетел с моста, машина всмятку: серьезная авария произошла в Приморье

Фото: t.me/report_dalnegorsk.

Жуткое ДТП произошло ближе к вечеру воскресенья, 9 октября, в Приморском крае. По предварительной информации, все живы. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инцидент случился в Высокогорске – село в Кавалеровском районе Приморья. Пока что подробности случившегося уточняются. Известно, что участников аварии двое – легковой авто и джип. Последний вылетел с трассы и упал с моста, а после перевернулся. Машина в итоге превратилась в груду железа, которая только наличием колес теперь напоминает теперь уже бывшее транспортное средство.

Фото: t.me/report_dalnegorsk.

Легковушке повезло чуть больше, но повреждения тоже серьезные.

В обстоятельствах случившегося теперь предстоит разбираться полиции.

Напомним, что утро во Владивостоке сегодня тоже началось с серьезной аварии. Все случилось в районе проспекта 100-летия Владивостока, 127. В центре внимания оказался знаменитый своим постоянно загруженным трафиком разворот на Второй речке. Детали ДТП, которые стали известны от аварийного комиссара «Автогарант», весьма интересны.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.