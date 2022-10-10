Сильные дожди и северный ветер ворвались с началом рабочей недели в Приморский край

Умеренный ветер возьмет направление с северо-востока, усилившись в течение дня. Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник, 10 октября, Приморье окажется во власти фронтальных разделов. На край обрушатся сильные дожди, местами очень сильные. Умеренный ветер возьмет направление с северо-востока, усилившись в течение дня. Воздух сегодня прогреется до 13 градусов со знаком плюс. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице облачно и дождливо, утром ветер северный и сильный, в течение дня юго-восточный. Температура воздуха +10...+12°С.

В соседнем Уссурийске тоже облачно, сильный дождь. Ветер возьмет направление с юго-востока, усилившись во второй половине дня. Воздух здесь сегодня прогреется до 11 градусов со знаком плюс.

В Находке температура воздуха +13...+15°C, северо-восточный и восточный ветер, сильные дожди.

Напомним, что ранее «Комсомолка» сообщала об ухудшении погодных условий к понедельнику. По данным синоптиков, за сутки ожидается более 30 миллиметров осадков, а скорость ветра достигнет 26 метров в секунду. Температура 10...12 °C.

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