Полиция Владивостока разыскала малолетних хулиганов, которые разбили экраны в «умных» остановках

Родители вместе с детьми приглашены на заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Полиция Владивостока разыскала подростков, повредивших интерактивные экраны в общественных местах. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Напомним, инцидент случился еще на прошлой неделе, 6 октября. Акт вандализма запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в остановочных павильонах на «Авангарде» и «Гайдамаке». Озираясь по сторонам и проверяя, есть ли кто рядом, подросток несколько раз ударил по сенсорному экрану предметом, похожим на молоточек. Стекло, естественно, натиска не выдержало и треснуло. После этого ребята, а их было двое, убежали.

- Инспекторы по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Владивостоку установили личности подростков, повредивших интерактивные экраны в трёх «умных» остановках общественного транспорта, - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Оказалось, что пятеро ребят специально встретились в районе остановки «Луговая» и отправились гулять. Школьники дошли до остановки общественного транспорта «Гайдамак», где им пришла в голову идея разбить интерактивный экран. В рюкзаке одного из них как нельзя кстати оказался молоток, которым он и разбил гаджет. Это занятие показалось приятелям увлекательным, и они решили аналогичным способом повредить остальные остановки, находящиеся поблизости. Всего пострадали три павильона.

Теперь специалистам предстоит выяснить и установить сумму причиненного ущерба. Вероятнее всего деньги за малолетних хулиганов придется платить родителям. Законные представители привлечены к административной ответственности по факту неисполнения ими обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

- Родители вместе с детьми приглашены на заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер профилактического и общественного воздействия, - добавила Ирина Сырова.

После этой истории школьников поставят на профилактический учет, повлечет за собой в дальнейшем массу проблем: общественное неодобрение, проблемы с поступлением в вузы, трудоустройством и так далее.

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