Синоптики рассказали, когда в Приморье похолодает до -6°C и обрушится снег

В крае вновь похолодает с 17 октября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как и предсказывали метеорологи, дождь все-таки обрушился на Приморье. Вместе с осадками ворвался и северный ветер. Главный синоптик края Борис Кубай рассказал, к какой погоде в дальнейшем стоит готовиться жителям.

По словам специалиста, на этой неделе, с 10 по 16 октября, столбики термометров в Приморье постепенно начнут повышаться.

– Если, например, сегодня, 10 октября, температура в нижней тропосфере над Владивостоком составляет +1 °C, то к 15 октября она повысится до +12°C, а у поверхности земли в целом ряде населенных пунктов она может превысить +20°C.

Но вот со следующей недели, с 17 октября, в крае вновь похолодает, в нижней тропосфере температура воздуха понизится до -6°C, на северные и горные районы Приморья обрушится снег.

Напомним, что в понедельник, 10 октября, воздух в крае прогреется до +13°C, а во Владивостоке до +10...+12°C. Из-за штормового предупреждения школьникам приморской столицы разрешили не посещать занятия.

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