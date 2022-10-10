Житель Владивостока попался на незаконной продаже ценного деликатеса

У приморца изъяли 20 пол-литровых пластиковых контейнеров. Фото: пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

В Приморье мужчина планировал продать черную икру породы рыб, которые занесены в Красную книгу России. Однако его задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по краю.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, местный житель хотел перепродать икру рыб осетровых пород. Чтобы не вызвать подозрений, он решил провернуть свои темные дела в одном из крупных торговых центров города, где много людей. В ТЦ он ждал покупателя, который должен был прийти в назначенное время. В сумке у мужчины было 20 пол-литровых пластиковых контейнеров с черной икрой. Общий вес продукции составил 10 килограммов.

Однако замысел горе-продавца провалился, приморца взяли с поличным. У него не было никаких документов, которые могли доказать, что деликатес он достал законным путем.

В ведомстве напомнили, что вылов осетровых пород, которые занесены в Красную книгу России, запрещен. За нелегальную добычу предусматривается уголовная ответственность по статье 258.1 УК РФ.

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