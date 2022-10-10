Большие объемы свинины позволяют экспортировать мясо из Приморья в другие регионы России

На развитие сельского хозяйства Приморья направили больше четырех миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году агропредприятия Приморья планируют произвести 83 тысячи тонн свинины, что в 2,5 раза превышает уровень прошлого года. Об этом заявил министр сельского хозяйства Андрей Бронц во время брифинга.

Как поделился глава министерства, сейчас в крае работают не только крупные предприятия по производству свинины, но и небольшие хозяйства в Надеждинском, Партизанском районах и в Уссурийске. Андрей Бронц также добавил, что большие объемы помогают обеспечивать мясом не только Приморье, но и другие регионы России: Новосибирску область, Красноярский и Хабаровский края.

В будущем планируется увеличить темпы производства до 100 тысяч тонн. По словам губернатора края Олега Кожемяко, на развитие сельского хозяйства края направлено больше четырех миллиардов рублей.

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