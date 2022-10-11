Установленные в Приморье дорогостоящие туристические киоски до сих пор не работают

Киоски выполнены в уличном антивандальном исполнении и выдерживают температуру от – 45 до + 50. Фото: «Цифровое Приморье».

Туристические киоски появились в Уссурийске, Находке, Артеме и во Владивостоке еще весной. Местные жители сразу проявили интерес к новому сервису, однако даже спустя почти полгода пользоваться дорогостоящим оборудованием затруднительно.Некоторые киоски подключены, но выполняют не все заявленные функции, другие не реагируют на прикосновения вовсе. Как оказалось, причиной больших проблем в работе девайса стало яркое солнце.

По задумке в туристических киосках от проекта «Цифровое Приморье» можно купить билеты в кино, вызвать такси, позвонить в службу спасения и даже найти ближайший травмпункт и отделение полиции. В функции устройства также заложено расписание различных ярмарок, фестивалей и мероприятий. На сервисе можно выбрать другой язык, например, английский, корейский, японский, китайский.

Возможно, «умный прибор» способен действительно облегчить быт людей на Дальнем Востоке и помочь в экстренной ситуации. Однако доказать это у приморцев пока нет возможности, киоски – не работают.

Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» связалась с руководителем проекта «Цифровое Приморье» Станиславом Журавлевым, чтобы выяснить причины неполадок:

– Честно скажу, тяжелый случай. Киоски сам по себе продукт сложный, у него четыре экрана и постоянно всплывает то одно, то другое, то третье. Выцветает засветка. Из-за яркого солнца верхний экран не справляется, приходится по ходу добавлять систему охлаждения. Производитель видно не ожидал, что во Владивостоке, и вообще в Приморье, бывает такая погода. Когда у нас было 27 градусов нижний экран справлялся, а вот верхний – не очень. Хочется сделать все качественно, поэтому мы не торопимся. Объявляются запуски. Сначала все доделаем, потом объявим.

Добавим, что киоски выполнены в уличном антивандальном исполнении и выдерживают температуру от -45 до +50.

Кстати говоря, общая стоимость киосков обошлась в кругленькую сумму. На просторах сети указано, что один такой гаджет обойдется примерно в 220 тысяч рублей. В Приморье же установили 31 устройство, то есть на них потратили около 6 миллионов 820 тысяч. Отметим, что на все сервисы «Цифрового Приморья» выделено несколько миллиардов рублей.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что туристические киоски – это не единственный сервис «Цифрового Приморья». Среди громких проектов компании числятся умные остановки, платные парковки, установка турникетов в школах и многие другие.

ПО ТЕМЕ:

В Приморском крае создали замену популярной системе интернет-бронирования отелей

Проект «Цифровое Приморье» представит свою альтернативу, покинувшему Россию сервису Booking (подробнее…)

Паркоматы во Владивостоке уже готовы, но когда их запустят, неизвестно

Заработают ли платные парковочные пространства до конца года, должна решить администрация (подробнее…)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.