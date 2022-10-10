Больше 400 школ Приморья оснастят современными лабораториями до 2024 года

Педагогам проводят семинары и вебинары. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморье до конца 2024 года в 411 школах должны появиться современные и оснащенные всем необходимым лаборатории «Точки роста» для изучения естественных наук и передовых цифровых технологий. В рамках национального проекта «Образование», для учителей, которые работают в этих исследовательских помещениях, проводят специальные вебинары.

Как рассказали в Приморском краевом институте развития образования, в начале этого года запланированы семинары для педагогов биологии, информатики, технологии, физики и химии. Их знакомят с новым оборудованием и рассказывают об организации уроков и внеурочных занятий. По словам специалистов, опытные учителя активно рассказывают о своем опыте работе с технологиями.

Глава приморского министерства образования Эльвира Шамонова поделилась, что сейчас в школах края успешно работают больше 50 «Точек роста». Заниматься в лабораториях могут не только ученики конкретной школы, но и со всего муниципалитета.

– У каждого ребенка должна быть возможность попробовать себя в заинтересовавшей его профессии, – отметила министр образования.

В пресс-службе правительства Приморья добавили, что 3 октября на базе средней школы №22 в Находке открылся первый в крае Центр цифрового образования для детей «IT-куб». В тестовом режиме юных жителей города обучают по двум направлениям: программирование мобильных приложений и на языке «Питон». Еще четыре уже готовят к запуску: создание приложений виртуальной и дополненной реальностей, программирование роботов, системное администрирование, кибергигиена и работа с данными.

Обо всех нововведениях в учебных учреждениях края местные жители могут узнать благодаря программе «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы».

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