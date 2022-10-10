Старые автомобильные шины продолжают вывозить с улиц Владивостока

На улицах дальневосточной столицы продолжают наводить порядок. Фото: Администрация Владивостока

Более 600 тысяч автомобильных шин вывезли с улиц Владивостока с начала года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На улицах дальневосточной столицы продолжают наводить порядок. Специалисты ухаживают за зелеными насаждениями, убирают мусор, чистят остановочные павильоны и подземные пешеходные переходы. Также на постоянной основе с улиц Владивостока вывозят старые автомобильные шины.

Накануне целые завалы покрышек вывезли с Дальхимпрома, улиц Леонова, Никифорова, Дальняя, Шошина, Днепровская и Снеговая. Всего, по данным мэрии, с начала 2022 года на переработку в специализированные компании рабочие вывезли более 600 тысяч автошин.

И все же в администрации города призывают автомобилистов к порядку: не устраивать завалы из старых колёс в лесу, вдоль дорог и на других территориях. После использования колеса хорошо было бы передать непосредственно на обработку или хотя бы в шиномонтажные мастерские, которые оказывают такого рода услуги.

- Старые, отработанные покрышки являются отходами четвертого класса опасности и подлежат обязательной утилизации. Выброшенные шины в естественных условиях разлагаются более ста лет. Под воздействием солнца и воды старые покрышки способны выделять в почву и атмосферу токсичные вещества, а при уничтожении шин методом сжигания в окружающую среду попадает большое количество сажи и токсичных газов, – подчеркивают в мэрии.

Чтобы не загрязнять матушку-природу, шинам можно дать буквально вторую жизнь: из старых автопокрышек специализированные компании изготавливают резиновую крошку, которая в дальнейшем используется для производства покрытия беговых дорожек, детских и спортивных площадок.

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