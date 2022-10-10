В Приморье наградили призеров Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту

Призеров соревнований встретили в школе №63 аплодисментами. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Во Владивостоке 10 октября вручили дипломы членам приморской спортивной команды «Феникс» Сергею Андрусенко и Александру Ворошилову. Ранее школьники участвовали в чемпионате России по пожарно-спасательному спорту в Оренбурге и показали хорошие результаты, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сергей Андрусенко занял первое место в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, а Александр Ворошилов взял бронзу в преодолении учебной башни. Спортсмены по результатам соревнований попали в десятку лучших команд страны по пожарно-спасательному спорту и выиграли путевки на Зимний чемпионат России.

Константин Шестаков лично поздравил старшеклассников. Фото: telegram-канал @shestakovblog

– Пожарно-спасательный спорт требует от спортсменов высокой физической подготовки, регулярных и упорных тренировок. С гордостью могу отметить, что ребята достойно выступили на соревнованиях и показали высокие результаты, – рассказал тренер команды Кирилл Глущук.

Учеников школы №63 аплодисментами встретили родители, учителя и спасатели. Старшеклассникам вручили дипломы, а после пригласили в администрацию города. Мэр Владивостока Константин Шестаков поздравил юных спортсменов и наградил их благодарственными письмами.

Мэр Владивостока вручил спортсменам благодарственные письма. Фото: telegram-канал @shestakovblog

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